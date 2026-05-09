Lecco, i vigili diventano cowboy: criminali catturati... al lazo

Scene che vedevamo solo nei vecchi film western, quando james stewart o john wayne acciuffavano i cattivi con il lazo. E invece, oggi, è uno degli strumenti più all'avanguardia per le forze dell'ordine. È il bolawrap, un dispositivo non letale in grado di immobilizzare da una distanza fino a 7 metri una persona pericolosa col lancio di questo laccio. E adesso anche a Varenna, sulle sponde del lago di Como, i malviventi li prendono al lazo. Troppi gli episodi di microcriminalità e insicurezza anche nella suggestiva località turistica, l'ultima di una lunga serie di paesi che hanno scelto il nuovo dispositivo.