Smantellata banda specializzata in furti di gratta e vinci e slot machine: 11 ordinanze in provincia di Milano
Sono 8 gli indagati rintracciati e raggiunti dalle misure. È stata addirittura individuata una tabaccheria intestata a cittadini italiani, che rivendeva la merce rubata
I carabinieri del comando provinciale di Lecco hanno smantellato un'associazione a delinquere specializzata in furti di tabacchi, gratta e vinci e denaro dalle slot machine, con un bottino stimato in circa 500mila euro. I militari hanno eseguito ordinanze di custodia cautelare nei confronti di 11 persone.