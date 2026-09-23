Lecco, 16enne aggredito per un commento sui social: denunciati due minorenni

Due ragazzi minorenni, lo scorso 18 settembre a Lecco, hanno aggredito fuori da scuola a calci e pugni un sedicenne, "colpevole" di avere scritto sui social frasi sgradite. I due bulli, 17 e 15 anni, sono stati fermati da una volante della polizia, arrivata sul posto in seguito a una segnalazione e appena in tempo per evitare alla vittima conseguenze più gravi. L'aggressione ripresa da altri ragazzi è subito stata postata sui social. I video sono stati acquisiti dagli investigatori per proseguire le indagini: serviranno per definire le posizioni dei due aggressori e ad accertare l'eventuale organizzazione del pestaggio ai fine delle riprese per il web. Nonostante vi fossero ripresi dei minorenni, i filmati sarebbero stati rilanciati nel web anche da alcuni esponenti della galassia estremista più violenta. I due ragazzi fermati sono stato denunciati. Presto per loro potrebbero scattare provvedimenti ancora al vaglio degli inquirenti. Le indagini dovranno accertare o escludere anche la presenza di possibili complici.