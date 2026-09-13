A Parabita

Lecce, violento nubifragio ha trasformato le strade in fiumi

Santa Cesarea Terme, invece, è stata colpita da un'intensa grandinata

di Michela Pagano
13 Set 2026 - 13:18
01:13 
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Strade trasformate in fiumi e cascate d’acqua davanti alle case. Queste immagini - postate sui social da meteopuglia - arrivano da Parabita, nel leccese, dove nelle scorse ore si è abbattuto un violento nubifragio. Santa Cesarea Terme, invece, è stata colpita da un’intensa grandinata. Forti precipitazioni hanno interessato tutto il basso salento e creato non pochi disagi; ma i temporali non hanno risparmiato nemmeno il foggiano e il barese, causando un brusco calo delle temperature dopo un’estate di caldo torrido.

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