Lecce, violento nubifragio ha trasformato le strade in fiumi

Strade trasformate in fiumi e cascate d’acqua davanti alle case. Queste immagini - postate sui social da meteopuglia - arrivano da Parabita, nel leccese, dove nelle scorse ore si è abbattuto un violento nubifragio. Santa Cesarea Terme, invece, è stata colpita da un’intensa grandinata. Forti precipitazioni hanno interessato tutto il basso salento e creato non pochi disagi; ma i temporali non hanno risparmiato nemmeno il foggiano e il barese, causando un brusco calo delle temperature dopo un’estate di caldo torrido.