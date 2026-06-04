dopo gli attacchi social del prelato

Lecce, scontro tra sindaco e parroco. Il primo cittadino: "Spero che qualcuno non faccia più ritorno in questa comunità"

18.00 SCONTRO LECCESE TRA SINDACO E PARROCO SRV

di Michela Pagano
04 Giu 2026 - 18:54
01:33 
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
videovideo

È successo a Caprarica di Lecce. Don Antonio aveva attaccato l'amministrazione durante la campagna elettorale

lecce