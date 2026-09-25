Lecce, a soli 7 anni si presenta a scuola con un coltello da 13 centimetri nello zaino

Ha appena 7 anni il bambino che, in una scuola elementare di Trepuzzi, nel Leccese, si è presentato in classe con un coltello lama lungo 13 centimetri. Una mattina come tante altre: zaino in spalla, il suono della campanella e l’inizio delle lezioni; poi la scoperta scioccante. A trovare l’arma sarebbe stata un’insegnante, dopo l’allarme lanciato da un'altra bambina. Il piccolo avrebbe raccontato di aver portato il coltello per tagliare la frutta durante il pranzo. I genitori, all’oscuro di tutto, sono stati allertati dalla dirigente scolastica e sono stati attivati i servizi sociali. Un fatto che spaventa per l'età - 7 anni appena - del protagonista e che accende ancora una volta i riflettori sul rischio di emulazione, dopo i recenti episodi di accoltellamenti a scuola.