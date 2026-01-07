Le note di Achille Lauro per l'addio ad Achille Barosi

La madre: "Cantavamo insieme questa canzone in auto"
Una mano sulla bara, la foto del ragazzo e le note di "Perdutamente" di Achille Lauro, intonate dai familiari. Così i parenti di Achille Barosi hanno voluto salutare per l'ultima volta il 16enne alla fine delle esequie, che si sono svolte nella chiesa di Sant'Ambrogio a Milano.
I genitori al termine della messa hanno voluto ricordare con alcune parole il figlio Achille e proprio la madre ha raccontato quanto amassero cantare insieme questa canzone in macchina.