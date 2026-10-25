Le manifestazioni pro-pal e l'obiettivo di un'intesa tra Stato Italiano e Islam: chi è Youssef Siher
Dal 2024 l'attività nell'associazione albanascente, tra convegni sull'islamofobia e la raccolta firme per il referendum per consentire agli stranieri di ottenere in tempi più brevi la"cittadinanzadi Alessio Campana
Le manifestazioni pro-pal, le attività nelle associazioni studentesche musulmane, l'obiettivo di un'intesa tra Stato Italiano e Islam. Faceva di tutto, Youssef Siher, il trentenne fermato dalla polizia con l'accusa di essere la mente dietro ai canali del movimento 17 ottobre, per ottenere una normalizzazione dell'islam. Una vita nel segno della fede nell'Islam e del sostegno alla causa palestinese. Nel 2020, una prima vittoria: le aule di preghiera ad Allah all'università di Milano.