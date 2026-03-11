Le follie di Francis Kaufmann a Roma: le ultime ore del presunto killer di Villa Pamphili

Il primo video lo ritrae in una caffetteria del centro della Capitale, improvvisamente si alza, aggredisce un ragazzo seduto al tavolo a fianco. Prende un pugno e cade a terra, sotto agli occhi di sua moglie e sua figlia. Altre telecamere immortaleranno i tre, un'ora dopo, a largo argentina. È l'ultimo segno di vita di Anastasia, che quattro giorni dopo sarà ritrovata cadavere a Villa Pamphili assieme alla figlia.