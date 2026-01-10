Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
Il bando da 136mila euro

Le Eolie invase dalle capre: riparte la cattura

La Regione affida l'incarico a un'impresa di San Fratello. Obiettivo: portarne 1.200 sulla terraferma entro l'anno prossimo

10 Gen 2026 - 19:05
01:29 
isole eolie