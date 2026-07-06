Lavori a Firenze, in tilt la linea ferroviaria alternativa
Il cantiere che spezza in due l'Italia è totalmente transennato, dopo essere stato aperto ieri sera alle 23. Sarà attivo fino alle 4 di venerdì"di Cristiano Puccetti
Il cantiere che spezza in due l’Italia è totalmente transennato, dopo essere stato aperto ieri sera alle 23. Sarà attivo fino alle 4 di venerdì prossimo per un intervento di manutenzione programmata con la sospensione della circolazione ferroviaria tra le Stazione di Santa Maria Novella e Campo di Marte