CAOS OLTRE IL PREVISTO

Lavori a Firenze, in tilt la linea ferroviaria alternativa

Il cantiere che spezza in due l'Italia è totalmente transennato, dopo essere stato aperto ieri sera alle 23. Sarà attivo fino alle 4 di venerdì"

di Cristiano Puccetti
06 Lug 2026 - 12:32
01:26 
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Il cantiere che spezza in due l’Italia è totalmente transennato, dopo essere stato aperto ieri sera alle 23. Sarà attivo fino alle 4 di venerdì prossimo per un intervento di manutenzione programmata con la sospensione della circolazione ferroviaria tra le Stazione di Santa Maria Novella e Campo di Marte

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