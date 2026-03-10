Arrestato un 34enne

Latina, tentano di rapirgli il figlio: i genitori parlano a Tgcom24

Le urla della madre hanno allertato il padre che ha inseguito e bloccato l'uomo fino all'arrivo delle volanti della polizia

di Alessio Campana
10 Mar 2026 - 16:47
latina
rapimento