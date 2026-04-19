Latina, bimbo di 7 anni muore in piscina: risucchiato da bocchettone

Una vacanza di famiglia per festeggiare il compleanno del piccolo Gabriele, 7 anni, si è trasformata in tragedia a Suio Terme, nel basso Lazio, in provincia di Latina. Mentre faceva il bagno, il piccolo è scomparso sotto la superficie dell'acqua e non è più riemerso. Il padre si è tuffato e ha cercato di rianimarlo, mentre arrivavano i soccorsi. Ma nonostante quasi due ore di tentativi di salvarlo, per il bambino non c'è stato nulla da fare.