Lo storico convoglio restaurato

Langhe e Monferrato... a vapore: il viaggio speciale del treno "centoporte"

Con locomotiva a vapore e carrozze in legno, ripercorre la ferrovia per Alba-Canelli

di Silvia Vada
15 Nov 2026 - 19:00
01:31 
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