Landini: "Manifestazione pacifica e democratica"

"Questa è una manifestazione pacifica, democratica. Noi siamo contro qualsiasi forma di violenza, l'abbiamo sempre combattuta, e credo che oggi ogni cittadino può tranquillamente partecipare ed esserci". Così il segretario della Cgil Maurizio Landini, in piazza della Repubblica a Roma per partecipare alla manifestazione No Kings 'Together. Contro i Re e le loro guerre', rispondendo a chi gli chiedeva della possibile presenza di Askatasuna. "Per quello che ci riguarda - prosegue - noi siamo qui in modo molto pacifico, non violento e vogliamo che la giornata abbia queste caratteristiche perché la democrazia si difende praticandola, a partire anche dal diritto di poter manifestare. Come è noto, nella nostra storia noi abbiamo sempre combattuto qualsiasi violenza e qualsiasi forma sfociata in violenza, sia esso stato lo stragismo fascista, sia esso stato il terrorismo di altra natura. In questo momento credo che sia importante dare valore alle centinaia di migliaia di persone che stanno manifestando in Italia e nel mondo e lo stanno facendo in forma molto tranquilla e molto pacifica".