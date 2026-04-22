Lago Maggiore, c'è l'Iran dietro al naufragio costato la vita ad alcuni 007?

Il downburst - fenomeno meteorologico del tutto insolito per un lago e mai successo prima -, potrebbe essere stato provocato artificialmente da agenti iraniani. È quanto dichiarato dal capo del Mossad David Barnea in merito al naufragio verificatosi sul lago Maggiore nell'ottobre del 2023 e durante il quale hanno perso la vita quattro persone. Tra questi vi erano anche tre 007, due italiani e uno israeliano. Secondo Barnea gli agenti iraniani avrebbero ucciso intenzionalmente gli agenti che stavano già lavorando all'attuale operazione Rising Lion.