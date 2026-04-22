Lago Maggiore, c'è l'Iran dietro al naufragio costato la vita ad alcuni 007?
Secondo il capo del Mossad, David Barnea, gli 007 sarebbero stati uccisi intenzionalmente da alcuni agenti iranianidi Davide Loreti
Il downburst - fenomeno meteorologico del tutto insolito per un lago e mai successo prima -, potrebbe essere stato provocato artificialmente da agenti iraniani. È quanto dichiarato dal capo del Mossad David Barnea in merito al naufragio verificatosi sul lago Maggiore nell'ottobre del 2023 e durante il quale hanno perso la vita quattro persone. Tra questi vi erano anche tre 007, due italiani e uno israeliano. Secondo Barnea gli agenti iraniani avrebbero ucciso intenzionalmente gli agenti che stavano già lavorando all'attuale operazione Rising Lion.