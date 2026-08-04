Lago di Vico, ritrovato il corpo del marito della ministra Roccella

Il corpo lo hanno trovato i sommozzatori della polizia: Luigi Cavallari, 84 anni, marito del ministro per le Pari opportunità e la Famiglia Eugenia Roccella, era a circa un chilometro dal punto in cui era sparito, lo scorso 27 giugno, nelle acque del lago di Vico, in provincia di Viterbo. Cavallari, ingegnere e accademico, era in barca con la moglie quando aveva deciso di tuffarsi per poi riemergere dicendo di non sentirsi bene. Poi, era affondato senza lasciare traccia. Da allora, oltre un mese di ricerche senza sosta in un lago dall'acqua torbida, visibilità minima già a pochi metri e fondali densi di alghe.