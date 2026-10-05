nel bresciano

Lago di Valvestino, dalle acque riaffiora un'antica dogana

Il livello particolarmente basso del bacino restituisce per intero il rudere sommerso negli anni Sessanta

di Alessandro Ongarato
05 Ott 2026 - 13:13
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