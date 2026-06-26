turismo fuori controllo

Lago di Como, l'assalto all'Orrido di Nesso

Il Comune denuncia una situazione fuori controllo tra lanci vietati e barche troppo vicine

di Mauro Paloschi
26 Giu 2026 - 19:14
01:33 
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