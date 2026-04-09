Lago di Braies, camminano sulla superficie ghiacciata e la sfondano: paura per cinque turisti

Le immagini dei turisti che camminano sulla superficie ghiacciata del Lago di Braies per poi sfondarla e finire nelle acque gelide hanno fatto il giro del mondo. L'episodio si è verificato domenica cinque aprile, nel giorno di Pasqua. Tra i malcapitati che si sono ritrovati a fare un bagno ghiacciato c'erano anche alcuni bambini. "Quando siamo arrivati sul posto c'erano ancora cento persone sulla superficie del lago mentre il ghiaccio si scioglieva", ha dichiarato uno dei soccorritori intervenuti sul posto.