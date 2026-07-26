Laghi e fiumi italiani sono una trappola mortale: 11 morti nell'ultimo mese

Nell'ultimo mese laghi e fiumi italiani sono stati una trappola mortale per 11 persone. Allarmano i dati degli annegamenti: circa 300 morti all'anno. Nel biennio 2024/25, stando ai dati del Ministero della Salute i decessi sono stati 604 e quasi equamente divisi tra quelli avvenuti in mare e quelli in acque interne. Per l'80% a rimetterci la vita sono maschi, la maggior parte per malori, quasi il 45% dei casi. Tra le cause di morte anche cadute accidentali e cattive condizioni meteo. È quasi sempre il caldo forte a spingere le persone a tuffarsi in acque sconosciute e pericolose.