Lady Gucci eredita 20 milioni di euro: annullato il testamento della madre

Lady Gucci eredita 20 milioni di euro: grazie alla registrazione audio della governante è stato annullato il testamento della madre di Patrizia Reggiani. Per timore che la figlia dissipasse il patrimonio immobiliare, Silvana Reggiani ormai novantenne e ricoverata in ospedale, nel 2018 lasciò gran parte dei beni a una fondazione presieduta dal proprio esecutore testamentario. Oggi l'ennesimo colpo di scena nella vicenda familiare della storica Maison dell'alta moda. Patrizia Reggiani, scontati 17 anni come mandante dell'omicidio dell'ex marito Maurizio Gucci, ha da poco raggiunto un accordo economico da quattro milioni di euro con le figlie Alessandra e Allegra, che si sono sempre opposte al vitalizio concesso dal loro padre alla ex moglie.