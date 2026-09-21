Le parole del 35enne ai familiari

Ladro ucciso nel Cuneese, Roberto Mollo: "Ero nel panico, non avrei dovuto sparare"

Un proiettile ha colpito ed ucciso un 36enne di origine albanese residente a Torino

di Simone Cerrano
21 Set 2026 - 13:01
01:33 
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