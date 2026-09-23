Ladro ucciso nel Cuneese, l'autopsia chiarirà come è morto il 36enne

È stata disposta l'autopsia sul corpo di Gjovalin Lazri, 36enne di origine albanese, morto nella notte tra sabato e domenica a Baldissero d'Alba, nel Cuneese. L'uomo sarebbe stato colpito durante un tentativo di intrusione in un cascinale in ristrutturazione, insieme ad altri tre o quattro complici. Per la morte di Lazri è accusato di omicidio volontario Roberto Mollo, autotrasportatore di 35 anni, che avrebbe esploso 12-13 colpi di pistola dal balcone della sua proprietà. L'autopsia dovrà chiarire la dinamica della morte. Sul corpo sono stati individuati due fori di proiettile tra collo e spalla: resta da accertare se siano stati provocati da un unico proiettile o da due colpi distinti. Il corpo è stato trovato a circa 30-40 metri dal balcone da cui Mollo ha sparato. Tra le ipotesi al vaglio c'è anche quella che Lazri, dopo essere stato ferito, si sia trascinato per alcuni metri. L'esame balistico disposto dalla Procura di Asti potrebbe fornire ulteriori elementi sulla traiettoria dei colpi e sulla dinamica dell'accaduto.