Ladro ucciso nel cuneese, attesa per i risultati della perizia balistica

È stata effettuata a Baldissero la perizia balistica della raffica di spari in sequenza di cinque alla volta compiuta da Roberto Mollo. I risultati dovranno confermare o smentire la ricostruzione dei fatti per come li ha descritti l'autotrasportatore 35enne. L'uomo agli inquirenti aveva detto che nella scorsa notte tra il 19 e 20 settembre aveva sparato 12 colpi, probabilmente da un unico punto, contro i ladri che si erano introdotti nella sua proprietà uccidendo Gjovalin Lazrim, albanese di 36 anni.