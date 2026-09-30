a Baldissero d'Alba

Ladro ucciso nel cuneese, attesa per i risultati della perizia balistica

Gli spari di Roberto Mollo, 12 colpi in totale, sarebbero partiti da 14 metri

di Silvia Vada, Alessandra Rolla
30 Set 2026 - 13:05
01:22 
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È stata effettuata a Baldissero la perizia balistica della raffica di spari in sequenza di cinque alla volta compiuta da Roberto Mollo. I risultati dovranno confermare o smentire la ricostruzione dei fatti per come li ha descritti l'autotrasportatore 35enne. L'uomo agli inquirenti aveva detto che nella scorsa notte tra il 19 e 20 settembre aveva sparato 12 colpi, probabilmente da un unico punto, contro i ladri che si erano introdotti nella sua proprietà uccidendo Gjovalin Lazrim, albanese di 36 anni. 

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