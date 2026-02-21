Ladri di rame nel Pavese, nel mirino un santuario

Non è la prima volta che il santuario della Madonna della Colombina, a Copiano, nel Pavese, viene preso di mira dai ladr. Ma stavolta i danni sono notevoli. I malviventi hanno staccato e portato via buona parte della grondaia in rame del tetto. I danni ammontano a qualche migliaio di euro e, per sistemare il tetto, il parroco fa appello alla generosità dei cittadini, sgomenti.