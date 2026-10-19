Lacrimogeni, sassate e negozi presi d'assalto: il film della guerriglia di Milano

Lacrimogeni che volano, vetrine sfondate e negozi sfondati. E ancora estintori, pietre, barriere lanciate contro le forze dell'ordine. È il film della guerriglia urbana scoppiata nel fine settimana a Milano, messa letteralmente a ferro e fuoco dai giovanissimi manifestanti, quasi tutti minorenni. Difficile intervenire anche per le forze dell'ordine, malmenate e prese d'assalto dai rivoltosi: moltissimi, comunque, sono stati fermati a ogni saccheggio messo a segno.