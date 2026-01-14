Logo Tgcom24
Labubu, successo planetario costruito sulle spalle dei più vulnerabili

L'Ong China Labor Watch accusa uno dei principali fornitori della cinese Pop Mart di gravi violazioni delle norme sul lavoro

14 Gen 2026 - 12:32
01:32 

Dietro il sorriso storto e i denti aguzzi dei Labubu, le bambole diventate un fenomeno globale, si nasconderebbe una realtà fatta di sfruttamento, turni massacranti e diritti calpestati. A denunciarlo è China Labor Watch, Ong con sede a New York, che accusa uno dei principali fornitori della cinese Pop Mart, colosso dei giocattoli da collezione, di gravi violazioni delle norme sul lavoro. L’inchiesta, durata tre mesi, si è svolta in uno stabilimento nella provincia sud-orientale dello Jiangxi. Tra le pratiche più gravi segnalate ci sono contratti di lavoro firmati in bianco senza indicazioni su salario, durata o mansioni.

