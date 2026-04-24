La Vespa compie 80 anni, il simbolo motociclistico dell'Italia

Se l'Italia avesse due ruote, sarebbe una Vespa! Compie 80 anni il simbolo motociclistico per eccellenza del Bel Paese: il brevetto della Vespa venne depositato nell'aprile del 1946, nell'immediato dopoguerra. Rappresentò un brivido improvviso di libertà e divenne il mezzo di trasporto preferito degli italiani. Un veicolo agile e pieno di stile, celebrato dalla potenza cinematografica della Hollywood sul Tevere con film come "Vacanze romane". Nei decenni hanno poi inforcato la Vespa star di tutti i tipi, accrescendone a dismisura il mito.