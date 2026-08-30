La "supercella" devasta Cremona. E ora si contano i danni
Venerdì pomeriggio sono bastati 10 minuti per devastare la città. Decine di palazzi scoperchiati, almeno dieci chiese sfregiate e diecimila auto distruttedi Luca Amodio
Non un semplice temporale ma una supercella, cioè una burrasca più potente con una forte corrente ascensionale in rotazione che si autoalimenta. Ecco perché venerdì pomeriggio a Cremona sono bastati 10 minuti per devastare la città. E ora si contano i danni di decine di palazzi scoperchiati, almeno dieci chiese sfregiate e diecimila auto distrutte.