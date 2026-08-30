La "supercella" devasta Cremona. E ora si contano i danni

Non un semplice temporale ma una supercella, cioè una burrasca più potente con una forte corrente ascensionale in rotazione che si autoalimenta. Ecco perché venerdì pomeriggio a Cremona sono bastati 10 minuti per devastare la città. E ora si contano i danni di decine di palazzi scoperchiati, almeno dieci chiese sfregiate e diecimila auto distrutte.