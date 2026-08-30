Sfregiato anche il Duomo

La "supercella" devasta Cremona. E ora si contano i danni

Venerdì pomeriggio sono bastati 10 minuti per devastare la città. Decine di palazzi scoperchiati, almeno dieci chiese sfregiate e diecimila auto distrutte

di Luca Amodio
30 Ago 2026 - 13:02
01:27 
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Non un semplice temporale ma una supercella, cioè una burrasca più potente con una forte corrente ascensionale in rotazione che si autoalimenta. Ecco perché venerdì pomeriggio a Cremona sono bastati 10 minuti per devastare la città. E ora si contano i danni di decine di palazzi scoperchiati, almeno dieci chiese sfregiate e diecimila auto distrutte.

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