Logo Tgcom24
In evidenza
Crans MontanaVenezuelaGarlascoGuerra in UcrainaGuerra in MediorienteEmergenza ClimaElezioniTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
Liguria
L'INCHIESTA

La Spezia, "Youssef ucciso per vendicarsi di una foto"

Sull'omicidio a scuola resta da chiarire l'eventuale aggravante della premeditazione

di Roberta Fiorentini
18 Gen 2026 - 12:15
01:23 
video evidenza
la spezia