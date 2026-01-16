Logo Tgcom24
Cronaca
Il suo cuore non ha retto

La Spezia, non ce l'ha fatta il 18enne accoltellato da un compagno di classe

Colpito da un compagno con un grosso coltello, il giovane è spirato in ospedale dopo essere stato sottoposto a un intervento chirurgico

di Giangiacomo Mazzucchelli
16 Gen 2026 - 22:11
01:20 
