Li ha smascherati e messi in fuga

La Spezia, ex carabiniere di 90 anni sventa la truffa dei "tecnici del gas"

18.00 CARABINIERE 90ENNE SVENTA TRUFFA SRV

di Francesco Mortola
18 Set 2026 - 19:22
01:30 
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