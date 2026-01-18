Logo Tgcom24
Cronaca
Liguria
LA DOMANDA A UNA PROF

La Spezia, Atif: "Che emozione si prova a uccidere?"

I segnali del disagio di Zouhair Atif: il giovane andava spesso a scuola armato di coltello, aveva già minacciato un compagno e a una prof aveva confidato una richiesta

di Emanuela Vernetti
18 Gen 2026 - 12:24
