"Benvenuti a casa nostra, è per questo che abbiamo scelto questo posto". Mare e tetti di case, niente altro. Loro sono Brittmarie e Bosse, svedesi, ultimi arrivati in ordine di tempo a Termini Imerese dopo essere rimasti affascinati da un reality tv visto in patria che proponeva abitazioni ristrutturate in Sicilia. Ma qui ormai non fanno più notizia. "Un milione di persone ogni settimana guardava questo programma, Termini Imerese è più famoso di Cefalù". In un anno sono quasi 200 gli scandinavi che si sono trasferiti qui. E c'è chi ha comprato senza nemmeno vedere la casa.