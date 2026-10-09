recuperate le cartelle

La scuola di Marsala dopo la tromba marina: studenti evacuati

Ecco come si mostra l'esterno dell'edificio dopo il passaggio del "tornado"

09 Ott 2026 - 15:10
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