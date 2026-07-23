I DATI FUTURI

La rigenerazione urbana vale 1500 miliardi, ma l'Italia ha il freno tirato: "C'è incertezza"

Il quadro normativo è troppo poco chiaro, ed è elevata la paura di stop improvvisi

di Alessio Campana
23 Lug 2026 - 19:30
02:39 
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