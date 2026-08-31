La ricetta della "pummarola" di nonna Pia… direttamente dagli Usa

Una vita trascorsa negli Stati Uniti, lontana migliaia di chilometri dalla sua terra, la Ciociaria. Eppure il tempo e la distanza non hanno scalfito la memoria e l'amore di nonna Pia per la tradizione italiana più autentica, quella della nostra cucina. Pia Quaglieri a quasi 90 anni è, a tutti gli effetti, una influencer di grande successo, con oltre un milione di follower sui social, dove è conosciuta con il nome di "Nonna Pia". Nei suoi reel illustra con sapienza e simpatia le ricette della sua terra.