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La ricetta della "pummarola" di nonna Pia… direttamente dagli Usa

Pia Quaglieri a quasi 90 anni è, a tutti gli effetti, una influencer di grande successo, con oltre un milione di follower sui social

di Michelangelo Iuliano
31 Ago 2026 - 21:25
01:34 
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Una vita trascorsa negli Stati Uniti, lontana migliaia di chilometri dalla sua terra, la Ciociaria. Eppure il tempo e la distanza non hanno scalfito la memoria e l'amore di nonna Pia per la tradizione italiana più autentica, quella della nostra cucina. Pia Quaglieri a quasi 90 anni è, a tutti gli effetti, una influencer di grande successo, con oltre un milione di follower sui social, dove è conosciuta con il nome di "Nonna Pia". Nei suoi reel illustra con sapienza e simpatia le ricette della sua terra.

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