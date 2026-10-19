La protesta degli autotrasportatori corre in tutta Italia: bloccato il porto di Napoli

Poco fa sono arrivati al porto di Napoli. È il grido di protesta contro il carovita e il caro gasolio. Corre in tutto il sud Italia la mobilitazione degli autotrasportatori e degli agricoltori. In Campania camion fermi sulla Autostrada del sole e sulla A 30, che collega la Salerno Reggio Calabria a Caserta. All'altezza dello svincolo di Palma Campania, nel napoletano, le auto passano da una sola corsia.