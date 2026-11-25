I sogni si possono realizzare anche a 70 anni. È quello che è successo a Giovannino Fabbri, meccanico noto a Mercato Saraceno come "Fischio", comprando a Sorbano (un tempo era Comune e oggi invece è diventata frazione di Sarsina) la casa dove è nato. E dove, prima di lui, erano nati sua madre, suo nonno e la sua bisnonna. Dopo mezzo secolo di attività svolta assieme al fratello nell’officina per automezzi pesanti a Mercato, una volta raggiunta l’età pensionabile, Giovannino ha scelto di realizzare una promessa silenziosa fatta non solo a sé stesso, ma anche a sua madre: comprare la casa di Sorbano dove era nato nel 1956. Dire casa forse è troppo poco perché ritornarvi non significa solo riabbracciare le proprie radici e la memoria di chi lo ha preceduto, ma anche tracciare una storia importante di famiglia.