L'evento in Cilento

La processione diventa digitale, gli smartphone al posto dei lumini

Al posto del santo uno schermo

12 Lug 2026 - 16:33
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Un'inedita processione a Bosco, nel Cilento, che percorre le vie di un borgo portando a spalla un grande schermo digitale. Durante il percorso, le persone hanno partecipato accompagnando l'azione con i propri smartphone, connessi all'opera tramite un qr code: ogni dispositivo ha trasmesso una litania digitale che si è propagata in tutte le strade sonorizzando la processione e al contempo illuminandone il percorso e i volti fino alla tappa conclusiva, quando l'opera è stata deposta nella Cappella del Carmine di Bosco.

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