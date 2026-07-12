La processione diventa digitale, gli smartphone al posto dei lumini

Un'inedita processione a Bosco, nel Cilento, che percorre le vie di un borgo portando a spalla un grande schermo digitale. Durante il percorso, le persone hanno partecipato accompagnando l'azione con i propri smartphone, connessi all'opera tramite un qr code: ogni dispositivo ha trasmesso una litania digitale che si è propagata in tutte le strade sonorizzando la processione e al contempo illuminandone il percorso e i volti fino alla tappa conclusiva, quando l'opera è stata deposta nella Cappella del Carmine di Bosco.