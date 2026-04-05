La polizia regala uova di Pasqua ai pazienti in ospedale
L'obiettivo dell'iniziativa è portare sollievo e un sorriso a chi affronta la malattia
In occasione di Pasqua, torna la consueta iniziativa di solidarietà della polizia di Stato nei principali ospedali di Roma. Gli agenti dell'ufficio Comunicazione istituzionale, del servizio Polizia postale e della questura di Roma sono stati impegnati in attività di supporto e vicinanza ai pazienti ricoverati, distribuendo doni e uova di Pasqua e offrendo momenti di conforto.
L'iniziativa è nata con l'obiettivo di portare sollievo e un sorriso a chi affronta la malattia, coinvolgendo adulti e bambini nei reparti ospedalieri della Capitale, e di esprimere al tempo stesso gratitudine e solidarietà al personale sanitario che ogni giorno opera con dedizione e spirito di sacrificio.