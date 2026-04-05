A ROMA

La polizia regala uova di Pasqua ai pazienti in ospedale

L'obiettivo dell'iniziativa è portare sollievo e un sorriso a chi affronta la malattia

05 Apr 2026 - 16:18
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In occasione di Pasqua, torna la consueta iniziativa di solidarietà della polizia di Stato nei principali ospedali di Roma. Gli agenti dell'ufficio Comunicazione istituzionale, del servizio Polizia postale e della questura di Roma sono stati impegnati in attività di supporto e vicinanza ai pazienti ricoverati, distribuendo doni e uova di Pasqua e offrendo momenti di conforto.

L'iniziativa è nata con l'obiettivo di portare sollievo e un sorriso a chi affronta la malattia, coinvolgendo adulti e bambini nei reparti ospedalieri della Capitale, e di esprimere al tempo stesso gratitudine e solidarietà al personale sanitario che ogni giorno opera con dedizione e spirito di sacrificio.

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