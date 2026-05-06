La Polizia di Venezia arresta un latitante narcotrafficante in Albania

Un 45enne albanese, latitante dal 2022 e considerato un narcotrafficante di primo piano e ricercato in campo internazionale, è stato arrestato a Tirana, in Albania, in un'operazione della squadra Mobile di Venezia con la polizia del Paese delle Aquile. L'uomo è stato condannato in via definitiva, per associazione finalizzata al traffico di sostante stupefacenti e spaccio di droga, con sentenza della Corte d'Appello di Venezia, che ne ha accertato il ruolo di elemento di spicco di una collaudata organizzazione criminale, operante nella città lagunare, dedita al narcotraffico e, in particolare, all'importazione e alla commercializzazione di cocaina, poi destinata alle piazze di spaccio anche in tutto il Veneto.