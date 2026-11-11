Pochi ingredienti, tanto sapore

La Muffoletta, il tipico panino siciliano fa breccia nel cuore dei turisti

La prelibatezza che al suo interno custodisce al suo interno i sapori autentici dell'isola

di Luca Amodio
11 Nov 2026 - 19:22
01:27 
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
videovideo