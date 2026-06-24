La morsa del caldo non molla l'Europa
Dai 40 gradi in diverse aree di francia e spagna, dove un rapporto stima addirittura 108 morti dall'inizio dell'ondata di calore, ai 37-38 nel sud della gran bretagnadi Leonardo Mochi
Getti d'acqua spruzzati sulle persone per combattere il caldo torrido di questi giorni. È una delle soluzioni più utilizzate in giro per l'Europa dove le alte temperature, secondo il direttore dell'organizzazione mondiale della sanità, Ghebreyesus, "stanno aumentando circa il doppio rispetto alla media globale".