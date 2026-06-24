E SI CONTANO I MORTI

La morsa del caldo non molla l'Europa

Dai 40 gradi in diverse aree di francia e spagna, dove un rapporto stima addirittura 108 morti dall'inizio dell'ondata di calore, ai 37-38 nel sud della gran bretagna

di Leonardo Mochi
24 Giu 2026 - 19:05
01:28 
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Getti d'acqua spruzzati sulle persone per combattere il caldo torrido di questi giorni. È una delle soluzioni più utilizzate in giro per l'Europa dove le alte temperature, secondo il direttore dell'organizzazione mondiale della sanità, Ghebreyesus, "stanno aumentando circa il doppio rispetto alla media globale". 
 

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