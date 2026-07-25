IN VAL DI SUSA

La guerriglia di Chiomonte dall'alto: scontri tra forze dell'ordine e No Tav

Assaltato il cantiere locale. Lancio di pietre, bulloni e bombe carta contro gli agenti

25 Lug 2026 - 21:02
01:24 
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