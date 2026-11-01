Occupazioni contraddittorie

La doppia faccia delle proteste: i manifestanti chiedono più soldi per la scuola, ma poi distruggono gli istituti

Violenze e danneggiamenti a Torino e Castelfiorentino, Napoli ed Empoli

di Alessandro Tallarida
01 Nov 2026 - 20:01
01:35 
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