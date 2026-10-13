In provincia di Viterbo

La demolizione del viadotto "Tevere" ripresa dal drone

Nel video diffuso da Anas demolita una parte"dell'impalcato della carreggiata in direzione Terni

13 Ott 2026 - 16:22
00:24 
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
videovideo
demolizione
viadotto