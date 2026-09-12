La Dea bendata bacia il Lecchese: centrato il "6" da oltre 223 milioni di euro

La Dea bendata bacia la Brianza: 8-13-16-52-64-70, sono i numeri della sestina dei record, quella che con soli cinque euro giocati ha fatto fruttare oltre 223 milioni. Quella di ieri al bar Cafè di Oggiono, nel Lecchese è la seconda vincita più alta nella storia del Superenalotto (la prima fu di 371 milioni di euro). "Abbiamo scoperto ieri sera quando il titolare ci ha avvisato che il nostro bar aveva fatto questo 6 miracoloso - dicono dal bar - Speriamo si ricordino di noi e sicuramente o io e la mia collega glielo abbiamo girata la schedina, potevo essere io la mano che ha fatto vincere". In paese tutti conoscono il locale: da ieri sera è un pellegrinaggio di curiosi, tutti vogliono vedere il posto dove una schedina da cinque euro ha cambiato per sempre la vita di qualcuno. E così parte la caccia al vincitore.