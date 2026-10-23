Presente anche la premier Meloni

La Coalizione Europea contro le Droghe si incontra a San Patrignano

A fare gli onori di casa l'europarlamentare Letizia Moratti"

di Francesca Pozzi
23 Ott 2026 - 20:01
01:20 
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